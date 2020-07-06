Жительница Саранска подозревается в краже строительных инструментов у своего соседа

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в краже строительных инструментов у своего соседа.

Некоторое время назад в полицию обратился 53-летний житель Саранска. Мужчина рассказал о том, что год назад он уехал на заработки в другой регион, а свою 51-летнюю соседку, владеющую на правах собственности одной из комнат квартиры, в которой проживает заявитель, предупредил о длительном отсутствии. Перед отъездом горожанин оставил в шкафу, находящемся в прихожей, строительные инструменты, а, вернувшись обратно, обнаружил их пропажу.

Полицейские выяснили, что соседка мужчины во время его отсутствия соврала своему знакомому о том, что углошлифовальная и полировальная машины, циркулярная, торцевая и электрическая пилы, электролобзик, два шуруповерта, а также пылесос и микроволновая печь принадлежат её сыну, но последний в этих вещах больше нуждается, по причине чего ей нужно сдать их в комиссионный магазин или же продать. Знакомый выручил женщину. Полученные деньги последняя потратила на личные нужды.

В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф