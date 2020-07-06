В Саранске мошенник ограбил студента из Ирака

В Саранске неизвестный мошенник ограбил студента из Ирака.

В мае нынешнего года 25-летний гражданин Ирака, являющийся студентом одного из учебных заведений Мордовии, в социальной сети заказал янтарное ожерелье. Молодой человек перечислил продавцу в качестве оплаты денежные средства в сумме 76 тыс. рублей. Последний прислал парню накладную транспортной компании, дабы подтвердить факт отправки изделия. В назначенные сроки молодой человек ожерелье не получил. Парень связался с продавцом, который сообщил ему, что возникли определенные проблемы с отправкой украшения. Прождав ещё несколько дней, пострадавший обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенничеству.

Также читайте о том, что жительница Саранска подозревается в краже строительных инструментов у своего соседа.

Источник: 13.мвд.рф