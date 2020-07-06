В Саранске во время пожара погибла женщина

В Саранске произошел пожар, который унес жизнь женщины.

Трагическое происшествие произошло в ночь на 6 июля на улице Гоголя. Около 01:00 огонь вспыхнул в частном жилом доме №15. В этот момент внутри постройки находились женщина 1964 года рождения и её сын.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии, мужчина проснулся от запаха дыма. Гражданин оперативно начал тушить огонь подручными средствами, но в определенный момент понял, что самостоятельно ликвидировать возгорание не сможет, вследствие чего отправился к соседям за помощью.

К моменту приезда пожарных наблюдалось открытое горение крыши дома. В ходе ликвидации возгорания был обнаружен труп упомянутой женщины.

Пламя полностью уничтожило постройку на площади 48 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru