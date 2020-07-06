В Мордовии из-за высокой пожарной опасности в лесах объявили оперативное предупреждение

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в период с 6 по 9 июля в некоторых районах республики ожидается пожарная опасность лесов четвертого класса горимости.

Стоит упомянуть, что на территории Мордовии в период с 31 марта до 1 сентября действует особый противопожарный режим.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске весь подвижной состав муниципального предприятия «Горэлектротранс» в постоянном режиме проходит дезинфекцию. Водители и кондукторы перед выходом на линию проходят медицинский осмотр.

Источник: adm-saransk.ru