В парке Ленинского района Саранска начались работы по благоустройству

В Саранске начались работы по благоустройству парка Ленинского района города.

В рамках реконструкции максимально сохраняются деревья. Была проведена их санитарная обрезка.

В парке будут обустроены детская площадка с искусственным покрытием, спортивная площадка с тренажерами, детская полоса препятствий, пункт проката спортинвентаря, а также многофункциональная спортивная площадка. Будут установлены парковые качели, лавочки двух видов, беседки для отдыха и барбекю.

Также будут установлены светильники. Кроме того, представители подрядной организации построят цветники и засеют многолетнюю газонную траву.

Новые пешеходные дорожки будут иметь песчано-гравийное покрытие, а на существующих тротуарах будет заменен асфальт.

У входных групп (со стороны телецентра и улицы Пионерской) будут созданы новые парковочные места.

Благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На проведение работ были выделены денежные средства в сумме более 41 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru