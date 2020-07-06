В Лямбирском районе произошел крупный пожар

В Лямбирском районе произошел масштабный пожар.

Поздним вечером 5 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Хаджи. На улице Малой загорелись баня и жилой дом, находящиеся под общей кровлей.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил постройки на площади 208 квадратных метров.

В настоящее время специалистами устанавливается причина пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru