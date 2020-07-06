Житель Мордовии, до смерти избивший знакомого, отправится в тюрьму

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который до смерти избил своего знакомого.

Преступление было совершено в январе нынешнего года. Стражами порядка было установлено, что 59-летний житель села Мордовская Паёвка, находясь в своем доме, распивал спиртные напитки в компании нескольких знакомых. В ходе попойки между владельцем жилья и одним из участников застолья 42-летнего возраста вспыхнула ссора. После завершения словесной перепалки гость ушел. Спустя некоторое время 42-летний гражданин вернулся обратно. Мужчина металлическим прутом и ногами нанес хозяину дома многочисленные телесные повреждения.

Пострадавший скончался. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причинами смерти мужчины стали многочисленные переломы ребер, тупая закрытая травма грудной клетки и травматический шок. Труп гражданина на следующий после трагической попойки день обнаружил его знакомый.

В кратчайшие сроки 42-летний мужчина был задержан. Выяснилось, что в день преступления злоумышленник избил ещё одного участника застолья.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф