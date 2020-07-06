Житель Зубово-Полянского района подозревается в краже велосипеда

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 36-летний гражданин, который подозревается в краже велосипеда.

По предварительной информации, 36-летний житель посёлка Умёт в дневное время не самым удачным образом упал на улице, вследствие чего повредил ключицу. У расположенного поблизости дома гражданин заметил спортивный велосипед, который не был закреплен замком. Мужчина решил похитить двухколесное транспортное средство, чтобы добраться на нём домой. По дороге гражданина задержали полицейские.

В отношении мужчины был возбуждено уголовное дело. Ранее гражданин был судим за угрозу убийством.

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Источник: 13.мвд.рф