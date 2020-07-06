В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.
Днём 5 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Николаевка. Возле дома №40, расположенного по адресу – улица Зеленый Дол, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 9 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru