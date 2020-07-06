В Мордовии транспортные полицейские провели операцию «Мак»

В Рузаевском линейном отделе МВД России на транспорте подвели итоги проведения операции под названием «Мак».

В ходе проведения указанной операции из незаконного оборота были изъяты наркотики общей массой около 106 г.

В пути следования пассажирского поезда, направлявшегося из Москвы в Уфу, транспортными полицейскими был выявлен 34-летний житель Башкортостана, имевший при себе синтетические наркотики и марихуану общей массой 0,76 г.

Также стражи порядка изъяли у 25-летнего жителя Московской области марихуану массой 26,6 г.

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Источник: vk.com/club150165597