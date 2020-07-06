В Большеберезниковском районе сгорели два трактора и постройка

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил постройку и два трактора.

Происшествие произошло в ночь на 6 июля в населенном пункте Тазино. Загорелись два трактора и постройка.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.

Огонь полностью уничтожил постройку и транспортные средства на общей площади 190 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru