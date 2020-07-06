В Саранске в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний мотоциклист.

Происшествие произошло днём 5 июля в селе Горяйновка. По предварительной информации, 15-летний водитель мотоцикла марки «Стелс» во время движения по улице Центральной потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на обочину и врезалось в столб.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф