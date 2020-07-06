В Ардатовском районе водитель легковушки сбил двух женщин

В Ардатовском районе две женщины попали под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло утром 4 июля в селе Кученяево. На улице Володарского 46-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21093, совершил наезд на двух женщин 57- и 76-летнего возраста, которые шли по краю проезжей части.

Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф