В Саранске в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 19-летняя девушка.

Происшествие произошло вечером 4 июля возле дома №31, расположенного по адресу – улица Большевистская. По предварительной информации, 22-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-210740, совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Тойота-Чайзер», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 19-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф