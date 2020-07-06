В Лямбирском районе 41-летний водитель иномарки сбил 7-летнего велосипедиста

В Лямбирском районе водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

Инцидент произошел днём 4 июля в населенном пункте Б. Елховка. Напротив дома №9, расположенного по адресу – улица В. П. Вакала, 31-летний водитель автомобиля марки «Форд-Фокус» совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, выезжавшего на главную дорогу.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф