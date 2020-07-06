В Саранске в ДТП пострадали два ребенка и женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и два ребенка.

Происшествие произошло в ночь на 4 июля на 7-м километре Восточного обхода. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Авео», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали 36-летняя женщина, 12-летний мальчик и 7-месячная девочка, которые находились в салоне «Лады». Участники ДТП доставлялись в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф