В Большеигнатовском районе цементовоз врезался в трактор

В Большеигнатовском районе произошло ДТП с участием трактора и цементовоза.

Происшествие произошло поздним вечером 3 июля на 8-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Б. Игнатово, Вармазейка, Н. Качаево, Н. Баево, Киржеманы и Ардатов. По предварительным данным, 55-летний водитель цементовоза марки «Мерседес», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди трактор марки МТЗ. После этого трактор опрокинулся.

Медицинская помощь понадобилась 33-летнему водителю трактора.

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Источник: гибдд.рф