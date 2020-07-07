В Ардатовском районе утонули два человека

В Мордовии утонули два человека.

Оба происшествия произошли в Ардатовском районе.

Вечером 3 июля в реке Алатырь утонул 52-летний гражданин. По предварительной информации, мужчина намеревался переплыть реку. Его труп был обнаружен 6 июля.

Днём 4 июля из водоема, расположенного в населенном пункте Баево, был извлечен труп местного жителя 1977 года рождения.

В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств гибели мужчин.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru