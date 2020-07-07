В Ромоданово горели три надворные постройки

В Ромоданово произошло возгорание трех надворных построек.
Происшествие произошло поздним вечером 6 июля. На улице Школьной загорелись три надворные постройки. Огонь повредил строения на общей площади 60 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru