В Ромоданово горели три надворные постройки

В Ромоданово произошло возгорание трех надворных построек.

Происшествие произошло поздним вечером 6 июля. На улице Школьной загорелись три надворные постройки. Огонь повредил строения на общей площади 60 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru