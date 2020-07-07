Подразделения Волжского спасательного центра прибыли в Мордовию для проведения дезинфекционных работ

Подразделения Волжского спасательного центра в составе шести специалистов РХБ защиты и двух единиц техники 6 июля прибыли в Мордовию.
Специалисты будут проводить дезинфекционные работы для улучшения эпидемиологической обстановки в республике.
Специальная техника укомплектована современным оборудованием и предназначена для дегазации, дезактивации, дезинфекции, специальной и санитарной обработки объектов и территорий.
Подразделения спасательного центра будут проводить специальную обработку лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, а также дорог с твердым покрытием на территории всей Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru