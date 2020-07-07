Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии предотвратили две попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов.

В исправительной колонии №10 сотрудники учреждения при обследовании контрольно-следовой полосы на участке внутренней запретной зоны обнаружили и изъяли два свертка, в которых находились два мобильных телефона и две емкости со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,33 л.

В СИЗО-1 при досмотре автомобиля на контрольной площадке сотрудниками учреждения были обнаружены и изъяты мобильный телефон и сим-карта, спрятанные ухищренным способом в чехле сиденья.

Также читайте о том, что в Мордовии транспортные полицейские провели операцию «Мак».

Источник: 13.fsin.su