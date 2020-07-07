В Мордовии начали открывать летние веранды

В Мордовии с 7 июля разрешена работа летних веранд.

Также в регионе разрешили работать уличным торговым точкам и розничным магазинам, которые занимаются продажей непродовольственных товаров. Но разрешение имеет место только в том случае, если площадь данных объектов составляет до 800 квадратных метров и у них есть отдельный вход.

Режим повышенной готовности в Мордовии сохраняется. Разрешены прогулки не больше двух человек, посещение магазинов, выезд на дачный участок, вынос мусора, передвижение к месту работы и обратно. В транспорте, на рабочих местах и в магазинах сохраняется масочно-перчаточный режим.

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Источник: mordovmedia.ru