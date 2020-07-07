В Саранске запрещено купание в водоемах

В Саранске по причине сложной эпидемиологической обстановки, а также продолжающегося режима самоизоляции в этом году комплекс необходимых мероприятий по обследованию водоемов не проводился, вследствие чего был установлен запрет на купание.

Граждане, игнорируя упомянутый запрет, для места отдыха и купания выбирают городские водоемы. Но стоит учитывать, что такой отдых создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.

Мэр Саранска поручил для предотвращения несчастных случаев на водоемах организовать дежурство спасателей.

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Источник: adm-saransk.ru