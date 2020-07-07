В Мордовии больницы возвращаются к работе в обычном режиме

В Мордовии медицинские учреждения начинают возвращаться к плановому режиму работы.

Министерство здравоохранения республики разработало план поэтапного восстановления работы медицинских учреждений региона в обычном режиме.

Известно, что с 9 июля в плановом режиме начнут работать ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» и ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница 5». С 23 июля к прежнему режиму деятельности вернется ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница».

По мере выздоровления пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями койки будут освобождаться для приема плановых больных.

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Источник: regnum.ru