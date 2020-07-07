В Зубово-Полянском районе злостный нарушитель ПДД сбил несовершеннолетнюю велосипедистку

В Зубово-Полянском районе водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнюю велосипедистку.

Происшествие произошло днём 6 июля на территории села Покровские Селища. На улице Монастырской 20-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21074, совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть перед близко движущейся машиной.

Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу.

С начала нынешнего года водитель легковушки 18 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф