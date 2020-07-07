Разыскиваются очевидцы ДТП в Рузаевском районе, в результате которого пострадал пешеход

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП в Рузаевском районе, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 5 июля на 4-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не была установлена, совершил наезд на 43-летнего пешехода, шедшего по проезжей части. Пострадавший двигался в попутном направлении.

Пешеход был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто владеет какими-либо сведениями о данном ДТП, сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 38-57-27 или 02.

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Источник: гибдд.рф