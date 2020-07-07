В Мордовии бывший сотрудник исправительной колонии обвиняется в получении взятки

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, который обвиняется в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что бывший начальник энергомеханического отдела исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей должен был пронести на территорию учреждения 30 мобильных телефонов для последующей передачи одному из осужденных. В феврале нынешнего года бывший сотрудник колонии был задержан в посёлке Явас Зубово-Полянского района после получения взятки.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru