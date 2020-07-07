В одной из колоний Мордовии стартовал конкурс «Лучший цветник»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии стартовал конкурс под названием «Лучший цветник».
Представители всех отрядов указанного исправительного учреждения в течение июля и августа будут соревноваться за право называться лучшими.
Женщины должны будут не только вырастить самые красивые цветы на клумбах, но также и облагородить прилегающую территорию.
Жюри будет оценивать дизайнерское оформление и оригинальность идей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по подготовке осужденных к жизни на свободе.
Источник: 13.fsin.su