В одной из колоний Мордовии стартовал конкурс «Лучший цветник»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии стартовал конкурс под названием «Лучший цветник».

Представители всех отрядов указанного исправительного учреждения в течение июля и августа будут соревноваться за право называться лучшими.

Женщины должны будут не только вырастить самые красивые цветы на клумбах, но также и облагородить прилегающую территорию.

Жюри будет оценивать дизайнерское оформление и оригинальность идей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su