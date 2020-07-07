В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучшего педагогического работника

В течение 2019-2020 учебного года в образовательном учреждении №113 УФСИН РФ по Мордовии проводился конкурс на звание лучшего педагогического работника.

Конкурс проходил поэтапно и завершился 26 июня. Члены жюри изучали портфолио участников, оценивали представленный опыт работы и по итогам третьего (финального) этапа конкурса определили победителя, набравшего наибольшее количество баллов.

Победителем конкурса стал Александр Иванов, преподаватель филиала №11, набравший 835 баллов.

Призером конкурса второй степени стал Сергей Левченко, мастер производственного обучения филиала №10, который набрал 825 баллов.

Призером конкурса третьей степени стал Сергей Шукшин, мастер производственного обучения филиала №5, набравший 820 баллов.

Кроме этого, были отмечены с положительной стороны наиболее отличившиеся участники конкурса, среди которых Анатолий Гундоров, преподаватель филиала №7, а также Наталья Сятишева, мастер производственного обучения образовательного учреждения №113.

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Источник: 13.fsin.su