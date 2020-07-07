В Саранске празднование дня рождения ребенка закончилось поножовщиной

В Саранске 25-летняя местная жительница во время ссоры ударила супруга ножом.

Стражами порядка было установлено, что семейная пара, проживающая в общежитии, на днях праздновала день рождения младшего сына. В определенный момент 32-летний отец семейства вышел из комнаты и стал разговаривать с соседями. Длительное отсутствие мужа разозлило 25-летнюю супругу. Девушка отказалась впускать супруга обратно в комнату. В определенный момент горожанка вышла в коридор с ножом и ударила им мужа.

Соседи пострадавшего вызвали медиков. Мужчина был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Медики диагностировали у гражданина колото-резаную рану грудной клетки, проникающую в плевральную полость, повреждение легкого и межреберной артерии.

В отношении 25-летней девушки было возбуждено уголовное дело. Горожанка не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф