Жительница Рузаевки подозревается в краже имущества у своей знакомой

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в похищении имущества у своей знакомой.

Было установлено, что некоторое время назад жительница Рузаевки 1969 года рождения при личной встрече потребовала, чтобы её 26-летняя знакомая вернула ранее взятые в долг деньги. У последней не было с собой наличности. Между знакомыми вспыхнула ссора. В определенный момент старшая участница конфликта забрала у пострадавшей банковскую карту, пакет со спиртными напитками и два кольца, после чего скрылась. Общая сумма ущерба составила 700 рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске празднование дня рождения ребенка закончилось поножовщиной.

Источник: 13.мвд.рф