В ЦВСНП МВД по Мордовии прошло мероприятие «Здоровый образ жизни»

Сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Мордовии в рамках информационно–профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни» рассказали подростку, содержащемуся в данном учреждении, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность.

Несовершеннолетний узнал о предназначении ЦВСНП, основаниях помещения, условиях, сроках и режиме содержания юных правонарушителей.

Также во время правовой викторины «Имею право, но обязан» парень ознакомился с основными понятиями, закрепленными в положениях о правах ребенка.

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Источник: 13.мвд.рф