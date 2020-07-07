Интернет-мошенники оставили жительницу Саранска без денег и билета до Москвы

В Саранске 39-летняя местная жительница лишилась денежных средств при попытке приобрести билет на поезд в режиме онлайн.

Несколько дней назад 39-летняя жительница Саранска на сайте туристического агентства оплатила покупку железнодорожного билета до Москвы. Сам электронный билет горожанке так и не был выслан. Сумма ущерба составила 4710 рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

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Источник: 13.мвд.рф