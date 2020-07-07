Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести местный житель.

Подгорнов Николай Васильевич 1950 года рождения, являющийся инвалидом второй группы, утром 4 июля ушел из своего дома, расположенного по адресу – улица Болдина, и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в рубашку черного цвета с коротким рукавом, темно-синее трико и сланцы синего цвета. На левой кисти руки гражданина имеется татуировка «Коля».

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые данные по следующим телефонным номерам: 29-90-02, 29-90-38, 29-90-23 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф