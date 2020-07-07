В Саранске 19-летний парень подозревается в краже велосипеда

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, который подозревается в краже велосипеда.

Стражами порядка было установлено, что в ночное время суток в Атяшево 19-летний студент первого курса одного из учебных заведений Саранска похитил оставленный без присмотра велосипед. Сумма ущерба составила более 7 тыс. рублей.

Молодой человек был привлечен к уголовной ответственности по статье о краже. В отношении парня была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф