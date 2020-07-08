В Саранске 22-летний водитель мопеда устроил ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка

В Саранске по вине 22-летнего водителя мопеда произошло ДТП, в котором пострадала 18-летняя девушка.

Происшествие произошло утром 7 июля на проспекте 70 лет Октября. По предварительной информации, 22-летний водитель мопеда марки Racer не смог справиться с управлением в определенный момент движения, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

Пострадала 18-летняя пассажирка мопеда. Девушка была госпитализирована в районную больницу.

Было установлено, что у 22-летнего молодого человека нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф