В Темникове водитель внедорожника сбил женщину

В Темникове женщина попала под колёса внедорожника.

Утром 7 июля на улице Ленина 63-летний мужчина, находившийся за рулем внедорожника марки «Тойота», совершил наезд на женщину того же возраста, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что водитель внедорожника был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф