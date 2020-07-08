В Чамзинке был задержан пьяный водитель иномарки

В Чамзинке сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя иномарки.

Днём 7 июля возле дома №9, расположенного по адресу – улица Советская, инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» был остановлен автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился 41-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее водитель иномарки уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф