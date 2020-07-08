В Ардатовском районе утонул мужчина.

В районе села Каласево 7 июля сотрудниками полиции и спасателями из реки Алатырь был извлечен труп гражданина 1968 года рождения.

В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются выяснением точных обстоятельств гибели упомянутого мужчины. По предварительным данным, гражданин утонул во время купания. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что несколько дней назад в Ардатовском районе утонули два человека. Сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства гибели данных граждан.

Источник: 13.mchs.gov.ru