Полицейские изъяли синтетические наркотики у 31-летнего жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 31-летнего жителя Саранска.

На одном из участков трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, стражами порядка был остановлен автомобиль под управлением 31-летнего жителя Саранска. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли синтетические наркотики массой 2,89 г. Житель Саранска заявил, что приобрел запрещенное вещество в Пензе.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что жительница Рузаевки подозревается в краже имущества у своей знакомой.

Источник: 13.мвд.рф