Житель Зубово-Полянского района подозревается в краже мобильного телефона у собутыльника

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже мобильного телефона у собутыльника.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 32-летний житель села Каргашино гостил у своего приятеля, проживающего в посёлке Зубова Поляна. В компании владельца жилья и ещё одного гостя 39-летнего возраста сельчанин распивал спиртные напитки. В ходе попойки 32-летний гражданин похитил мобильный телефон, принадлежащий второму гостю. Последний обнаружил пропажу на следующий день. Мужчина обратился в полицию.

В кратчайшие сроки 32-летний сельчанин был задержан. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

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Источник: 13.мвд.рф