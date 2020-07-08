В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 9 июля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 9 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 9 июля на территории республики ожидается гроза. Кроме того, в отдельных районах региона возможен град. Также 9 июля в Мордовии будут иметь место порывы ветра, скорость которых будет достигать 20 метров в секунду.

В случае грозы по возможности лучше не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

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Источник: 13.mchs.gov.ru