В Саранске пожарные ликвидировали возгорание на территории молочного комбината

В Саранске произошел пожар на территории молочного комбината.

Утром 8 июля на территории молочного комбината загорелась электроподстанция. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 11:38. Огонь в кратчайшие сроки охватил кровлю цеха, который в настоящее время не работает. В 12:12 открытое горение было локализовано. В 12:34 возгорание было окончательно ликвидировано.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Теньгушевском районе пенсионерка осталась без жилья из-за пожара.

Источник: 13.mchs.gov.ru