УФСИН РФ по Мордовии сообщает о возобновлении приема посылок и передач

УФСИН РФ по Мордовии сообщает о том, что возобновляется прием посылок.

С 7 июля в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, был возобновлен прием посылок и передач для осужденных.

Ранее из-за пандемии новой коронавирусной инфекции указанная процедура была приостановлена.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su