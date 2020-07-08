В одном из исправительных учреждений Мордовии был проведен конкурс стенгазет

В рамках работы кружка художественно-прикладного творчества в лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс стенных газет и открыток.

Указанный конкурс был приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

Все участники конкурса на бумаге должны были изобразить то, что для каждого из них значат семья, любовь и верность.

Лучшей была признана стенгазета отряда №1 (художник-оформитель Вера Павлова).

В номинации «Лучшая открытка» победу одержал отряд № 5 (оформитель Надежда Орехова).

Проведение подобного рода мероприятий способствует формированию в сознании осужденных понимания важности семейных ценностей.

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Источник: 13.fsin.su