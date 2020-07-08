В МВД по Мордовии обсудили преступления, совершаемые мошенниками

В МВД по Мордовии 8 июля состоялся круглый стол, в котором приняли участие оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР Дмитрий Костькин, а также доцент кафедры психологии МГУ им Н. П. Огарева Виктор Слугин.

В ходе указанного мероприятия были обсуждены вопросы профилактики дистанционного мошенничества, а также ход расследования ряда уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств у жителей Мордовии. Так, в сентябре прошлого года 64-летняя пенсионерка из Саранска на одном из телеканалов увидела программу с участием женщины, которая представилась потомственной целительницей, а также сообщила, что с помощью своей магической силы может помочь решить определенные проблемы.

Горожанка позвонила по телефонному номеру, указанному на экране телевизора. Женщине предложили пройти дистанционный магический ритуал с экстрасенсом по имени Индира. Горожанка приняла данное предложение. За сеанс жительница Саранска заплатила 23 тыс. рублей. После обряда какие-либо позитивные изменения в жизни горожанки не произошли. Женщина обратилась в полицию. Аналогичным образом в декабре минувшего года была ограблена жительница Едьниковского района. Пострадавшая лишилась 10 тыс. рублей.

Также Дмитрий Костькин рассказал ещё об одном эпизоде мошенничества, совершенном в отношении жительницы Инсарского района. Гражданка решила приобрести металлопрофиль у неизвестного лица. Необходимой суммы денег у женщины в то время не было. Продавец предложил пострадавшей оформить рассрочку в банке. Незнакомец сообщил, что его организация сотрудничает с данным финансовым учреждением, поэтому рисков нет. Женщина, приняв предложение, сообщила продавцу свои паспортные данные.

Спустя некоторое время пострадавшая подписала документы на поставку металла и кредитный договор. Затем женщина получила товар. Жительнице Инсарского района удалось досрочно погасить кредит. Но в определенный момент женщина получила уведомление о том, что она не выполняет кредитные обязательства. Выяснилось, что после предоставления первого кредита гражданка, которая составляла договор для продавца, подделав подписи, оформила на имя пострадавшей ещё один кредит в размере 139 тыс. рублей. Преступница была задержана. Деньги злоумышленница потратила на личные нужды.

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Источник: 13.мвд.рф