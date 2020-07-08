В Кочкурово был задержан мужчина, подозреваемый в краже железобетонных плит

В Кочкурово был задержан 32-летний местный житель, который подозревается в краже железобетонных плит.

Участковый уполномоченный отделения полиции №13 (по обслуживанию Кочкуровского района) межмуниципального отдела МВД России «Лямбирский» установил, что 32-летний житель Кочкурово похитил пять железобетонных плит, принадлежащих пенсионеру. Знакомый мужчины, не зная о факте краже, согласился помочь подцепить плиты к трактору подозреваемого, волоком перетащить их к его дому и уложить вместо пола под строящийся сарай, где они и были обнаружены стражем порядка. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

В отношении 32-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф