В Ковылкинском районе утонул человек

В Ковылкинском районе утонул мужчина.

Неподалеку от населенного пункта Васильевка 8 июля сотрудниками полиции, спасателями и инспектором ГИМС из реки Мокша был извлечен труп гражданина 1985 года рождения.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии быть крайне внимательными и соблюдать все необходимые меры осторожности при выходе на водоемы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru