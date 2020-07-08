В Мордовии бывшего заместителя начальника исправительной колонии осудили за получение взяток

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии, обвиняемого в получении взяток.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в сентябре прошлого года бывший заместитель начальника исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии получил от одного из осужденных взятку в размере более 5 тыс. рублей. За денежное вознаграждение бывший сотрудник ФСИН должен был оказывать всяческое покровительство в отношении заключенного, а также игнорировать правонарушения, совершаемые последним.

Затем преступник получил от того же осужденного ещё 15 тыс. рублей из ранее оговоренных 30 тыс. за пронос на территорию учреждения мобильного телефона. В октябре минувшего года злоумышленник был задержан в Зубово-Полянском районе сотрудниками ФСБ. В день задержания преступник получил взятку в размере 150 тыс. рублей в интересах упомянутого осужденного.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Также читайте о том, что в Кочкурово был задержан мужчина, подозреваемый в краже железобетонных плит.

Источник: mordovia.sledcom.ru