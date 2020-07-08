В Саранске стартовал сезон фонтанов

В Саранске 8 июля был дан старт сезону фонтанов.
Традиционно в городе фонтаны запускаются 1 мая. В нынешнем году из-за вспышки коронавирусной инфекции начало фонтанного сезона было отложено.
Подготовка к новому сезону была проведена ранее. После зимы фонтаны были расконсервированы, также была проведена их тщательная уборка.
Коммунальные службы 8 июля приступили к включению городских фонтанов. Основные фонтаны на полную мощность заработают к концу текущей недели.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru