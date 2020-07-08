В Саранске стартовал сезон фонтанов

В Саранске 8 июля был дан старт сезону фонтанов.

Традиционно в городе фонтаны запускаются 1 мая. В нынешнем году из-за вспышки коронавирусной инфекции начало фонтанного сезона было отложено.

Подготовка к новому сезону была проведена ранее. После зимы фонтаны были расконсервированы, также была проведена их тщательная уборка.

Коммунальные службы 8 июля приступили к включению городских фонтанов. Основные фонтаны на полную мощность заработают к концу текущей недели.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru